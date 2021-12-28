Жорстко та ефектно: представлено найкращі нокаути 2021 року в UFC (відео)

Жорстко та ефектно: представлено найкращі нокаути 2021 року в UFC (відео)

Підбірка не для людей зі слабкими нервами.

Найпрестижніший промоушен змішаних єдиноборств Ultimate Fighting Championship (UFC) преставив найкращі нокаути за підсумками 2021 року.

До цього списку потрапили дострокові перемоги Іржи Прохазки, Роуз Намаюнас, Ігнасіо Бахамондеса та Камару Усмана.

Зазначимо, що лідирує в голосуванні з солідним відривом американець Усман на прізвисько "Нігерійський жах". У квітні цього року він захистив титул чемпіона UFC у напівважкій вазі, видовищно "вирубивши" свого співвітчизника Хорхе Масвідаля.

Відеонарізку найкращих нокаутів 2021 року пресслужба UFC опублікувала на офіційній сторінці в Twitter.

Your 2021 Knockout of the Year nominees



Cast your vote !



[ #UFCHonors | Presented By @ToyoTires ] — UFC (@ufc) December 24, 2021

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