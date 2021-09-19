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Жорстокий лоу-кік з англійського футболу: гравець "зрубив" суперника потужним ударом у гомілку (відео)

Жорстокий лоу-кік з англійського футболу: гравець "зрубив" суперника потужним ударом у гомілку (відео)

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Жорстокий лоу-кік з англійського футболу: гравець "зрубив" суперника потужним ударом у гомілку (відео)

Скріншот відео

Таке не часто побачиш навіть у MMA.

Масова бійка ледь не сталася в матчі 8-го туру англійського Чемпіоншипу між "Лутоном" і "Суонсі".

На 28-й хвилині поєдинку півзахисник господарів Генрі Ленсбері несподівано завдав удар ногою в гомілку гравцеві суперників Раяну Меннінгу, "зрубивши" тим самим його.

Через це на полі розпочалася сутичка, яка ледь не переросла в масову бійку. Цікаво, що арбітр "виписав" Ленсбері всього лише жовту картку за підсумками цього епізоду, незважаючи на те, що той використав удар лоу-кік зі світу MMA.

  • Сам матч завершився з рахунком 3:3.
  • Примітно, що до скандального вчинку Ленсбері його команда вигравала з рахунком 3:0.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, під час футбольного матчу в Німеччині фанати влаштували грандіозне побоїще.

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