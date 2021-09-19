Жорстокий лоу-кік з англійського футболу: гравець "зрубив" суперника потужним ударом у гомілку (відео)

Таке не часто побачиш навіть у MMA.
Масова бійка ледь не сталася в матчі 8-го туру англійського Чемпіоншипу між "Лутоном" і "Суонсі".
На 28-й хвилині поєдинку півзахисник господарів Генрі Ленсбері несподівано завдав удар ногою в гомілку гравцеві суперників Раяну Меннінгу, "зрубивши" тим самим його.
Через це на полі розпочалася сутичка, яка ледь не переросла в масову бійку. Цікаво, що арбітр "виписав" Ленсбері всього лише жовту картку за підсумками цього епізоду, незважаючи на те, що той використав удар лоу-кік зі світу MMA.
Decision: Yellow card ... ⚠— Sky Sports Football (@SkyFootball) September 18, 2021
Thoughts on this incident in the dramatic Championship clash between Luton Town and Swansea City? pic.twitter.com/jzRIpbNeCa
- Сам матч завершився з рахунком 3:3.
- Примітно, що до скандального вчинку Ленсбері його команда вигравала з рахунком 3:0.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, під час футбольного матчу в Німеччині фанати влаштували грандіозне побоїще.