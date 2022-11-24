Журналіст змусив головного тренера збірної Нідерландів заплакати на пресконференції (відео)

Керманич збірної Нідерландів Луї ван Гал пустив сльозу на прессконференції після переможного матчу проти Сенегалу.

Один із представників преси звернувся до фахівця.

"Я не маю жодних запитань до вас. Це лише можливість сказати, як я захоплююся вами з трирічного віку", – сказав журналіст.

Ван Гала дуже розчулили такі слова – на очах керманича з’явилися сльози. Він зазначив, що таке дуже приємно, адже нечасто трапляється на пресконференціях. Після цього він обійняв журналіста.

Louis van Gaal showed love to this young journalist ❤️ pic.twitter.com/IMJiwZWxLX — ESPN FC (@ESPNFC) November 24, 2022

Нагадаємо, що збірна Нідерландів обіграла команду Сенегалу в матчі 1-го туру групи А чемпіонату світу-2022 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Аль-Тумама" в Досі завершився з рахунком 0:2.

Крім Сенегалу та Нідерландів, у квартеті А також змагаються збірні Катару та Еквадору. Вони зіграли між собою в матчі-відкритті ЧС-2022, який відбувся 20 листопада. Південноамериканці здобули впевнену перемогу – 0:2.

– 0:2. Таким чином, після першого туру в групі лідирують Еквадор і Нідерланди, які мають по три очки. Катар і Сенегал поки що залишаються без залікових балів.

У другому турі 25 листопада Нідерланди битимуться з Еквадором, а Катар зустрінеться із Сенегалом. До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожної групи.

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