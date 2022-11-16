Журналісти оприлюднили відео обшуків у помешканні президента УАФ Павелка

Нещодавно журналісти отримали офіційне підтвердження, що у його помешканні таки відбувалися обшуки, проте сам Павелко досі публічно заперечує цей факт.

Нагадаємо, згідно з листом Нацполіції, 18 жовтня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за місцем проживання Андрія Павелка з метою відшкодування та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування за фактом зловживання посадовими особами Української асоціації футболу своїм становищем у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах. Йдеться про витрачання коштів, які були отримані ФФУ від УЄФА, та пішли на елітні продукти харчування замість розвитку українського футболу.

Загалом, у понад 10 справах, суми збитків, завданих Павелком і його функціонерами бюджету України та міжнародним організаціям, експерти й слідство оцінюють у приблизно 550 000 000 гривень.

До редакції ТСН потрапили відео згаданих слідчих дій, які доводять, що колишній голова бюджетного комітету Верховної Ради не завжди говорить правду.

Відео вражає розмахом, з яким живе футбольний функціонер. Так, земля, на якій розташоване помешкання, коштує щонайменше 7 тисяч доларів за сотку. Площа будинку складає 1200 квадратних метрів згідно з документами. На відео чітко видно веранду із розкішними садовими меблями, стіл із позолотою, шикарну стереосистему та золотий посуд. Крім цього, є власна кімната відпочинку із масажним столом та кріслом, кінотеатр та басейн, цілий склад елітного вина, а ще - дуже багато ікон. У гардеробній футбольного функціонера - більше ста пар розкішного взуття, розміщеного під склом з підсвіткою. Є унікальні зразки – зі шкіри крокодила, страуса та пітона. Загалом вартість лише взуття оцінюється більше ціни трикімнатної квартири в спальному районі столиці. Не менш вражаючий гардероб і в дружини президента УАФ Катерини Чаус, де представлені сумки і браслети, сукні та жакети від відомих люксових брендів. Побачене нагадує стиль життя великих українських корупціонерів, таких як Янукович та Пшонка.

Цей обшук проводився наприкінці жовтня. В цей час Андрій Павелко перебував у відрядженні в Швейцарії. Після повернення він доводив, що жодних обшуків у нього вдома не було, та й у кримінальних провадженнях він лише свідок. До речі, згідно з документами, у цьому будинку Павелко всього лише гість, нерухомість належить його матері. Придбала вона його лише два місяці тому, хоча мешкають тут Павелки вже не перший рік.

Сам Андрій Павелко є фігурантом відразу 6-ти кримінальних провадженнях. Хоча журналісти нарахували аж 12 корупційних епізодів. Найбільш кричущими є справа про будівництво бази для футбольних збірних під Києвом – на неї федерація футболу, керована Андрієм Павелком, нібито витратила 8 млн євро, але нічого не збудувала.

Детальніше про цю скандальну справу - дивіться в сюжеті ТСН.