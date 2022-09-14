Зі Шведом та Зубковим: "Шахтар" оголосив стартовий склад на другий матч у Лізі чемпіонів

Донецький "Шахтар" проведе матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23 проти шотландського "Селтіка". Стали відомі стартові склади команд на поєдинок.

У середу, 14 вересня, відбудеться матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23 між донецьким "Шахтарем" та шотландським "Селтіком".

Команди визначилися зі стартовими складами на поєдинок.

"Шахтар": Трубін, Лукас Тейлор, Бондар, Матвієнко, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Мудрик, Швед, Зубков

Запасні: П’ятов, Шевченко, Траоре, Кривцов, Сікан, Михайличенко, Криськів, Джурасек, Топалов, Очеретько, Козик, Петряк

"Селтік": Харт, Тейлор, Йенц, Фурухасі, Хакшабанович, Картер-Вікерс, О’Райлі, Хатате, Макгрегор, Юранович, Жота

Запасні: Бейн, Зігріст, Якумакис, Абада, Муй, Тернбулл, Бернабеі, Абільгор, Маеда, Форрест, Ролстон, Велш

Матч "Шахтар" - "Селтік" розпочнеться о 19:45 за київським часом. На нашому сайті доступна онлайн-трансляція поєдинку.

В першому турі підопічні Ігоря Йовічевича сенсаційно розбили в гостях німецький РБ "Лейпциг" із рахунком 4:1. Що стосується чинного чемпіона Шотландії, то вони були биті в рідних стінах "Реалом" (0:3).

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