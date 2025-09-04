Зі скандальним новачком: "Динамо" назвало заявку на основний раунд Ліги конференцій

"Динамо" Київ / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" назвало заявку на основний етап Ліги конференцій сезону-2025/26.

Відповідний список гравців з'явився на офіційному сайті УЄФА.

До заявки "біло-синіх" на матчі основного раунду Ліги конференцій потрапили 29 футболістів, серед яких чотири новачки команди – захисники Василь Буртник та Аліу Тіаре, вінгер Шола Огундана й форвард Владіслав Бленуце, який уже вляпався у скандал через проросійський контент у соцмережах.

Водночас не знайшлося місця у списку для вінгера Максима Брагару.

Заявка "Динамо" на основний раунд Ліги конференцій

Воротарі: Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Ігнатенко, В'ячеслав Суркіс*.

Захисники: Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Василь Буртник, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв, Тарас Михавко*, Владислав Захарченко*, Крістіан Біловар, Владислав Дубінчак, Аліу Тіаре.

Півзахисники: Олександр Яцик, Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Олександр Піхальонок, Назар Волошин, Микола Шапаренко, Валентин Рубчинський, Владислав Кабаєв, Віталій Буяльський, Микола Михайленко.

Нападники: Шола Огундана, Анхель Торрес, Едуардо Герреро, Владіслав Бленуце, Матвій Пономаренко*.

* – футболісти, які заявлені за списком Б.

В основному етапі Ліги конференцій підопічні Олександра Шовковського зіграють проти шести різних суперників – три матчі вдома і три на виїзді.

Суперниками чемпіона України стануть "Фіорентина" (Італія), "Крістал Пелас" (Англія), "Омонія" (Кіпр), "Зріньські" (Боснія і Герцеговина), "Самсунспор" (Туреччина) та "Ноа" (Вірменія).

У стартовому турі третього за престижністю євротурніру київський клуб 2 жовтня проведе номінально домашній матч проти чинного володаря Кубка Англії "Крістал Пелас".

Календар матчів "Динамо" в основній стадії Ліги конференцій

1-й тур: 2 жовтня, 19:45, "Крістал Пелас" (Англія), вдома

2-й тур: 23 жовтня, 22:00, "Самсунспор" (Туреччина), у гостях

3-й тур: 6 листопада, 22:00, "Зріньські" (Боснія і Герцеговина), вдома

4-й тур: 27 листопада, 19:45, "Омонія" (Кіпр), в гостях

5-й тур: 11 грудня, 19:45, "Фіорентина" (Італія), в гостях

6-й тур: 18 грудня, 22:00, "Ноа" (Вірменія), вдома

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що Олександр Зінченко не потрапив до заявки свого нового клубу на єврокубки.