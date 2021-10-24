Зі сльозами на очах: Мілевський попрощався з фанатами "Динамо" на "Олімпійському" (відео)

У вересні колишній форвард "біло-синіх" оголосив про завершення кар'єри.

Відомий у минулому нападник київського "Динамо" Артем Мілевський, який цього року вирішив повісити бутси на цвях, попрощався з уболівальниками столичного клубу перед матчем 12-го туру УПЛ проти "Дніпра-1".

36-річний футболіст зробив коло пошани навколо поля на НСК "Олімпійський", під час якого потиснув руки своїм шанувальникам та дозволив сфотографуватися з собою.

Проводжали Мілю під пісню "Віват, король!". Уболівальники на трибунах персонально дякували Артему, згадуючи найкращі моменти його виступів за "Динамо". Під час цього зворушливого процесу Мілевський не зміг стримати сліз.

"Динамо" перемогло "Дніпро-1" з рахунком 2:0 . Кияни зберегли триочковий відрив від "Шахтаря" на вершині турнірної таблиці УПЛ.

Більшу частину своєї кар'єри Мілевський провів у "Динамо", за яке провів 241 матч і забив 82 м'ячі;

Артем також пограв у Туреччині, Хорватії, Румунії, Росії, Білорусі та Угорщині;

Його останнім клубом був "Минай", з якого він пішов після закінчення минулого сезону;

після закінчення минулого сезону; У складі збірної України форвард зіграв 50 матчів і забив 8 м'ячів.

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