Зі Світоліною та Костюк: збірна України з тенісу оголосила склад на матчі Кубка Біллі Джин Кінг

"Синьо-жовті" поборються за вихід до фінальної стадії турніру проти Польщі та Швейцарії.

Жіноча збірна України з тенісу назвала склад на матчі Кубка Біллі Джин Кінг.

До нього потрапили п'ять тенісисток, серед них – перша та друга ракетки України відповідно Еліна Світоліна і Марта Костюк.

Склад України на матчі кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг-2025

Еліна Світоліна

Марта Костюк

Катаріна Завацька

Людмила Кіченок

Надія Кіченок

Українки боротимуться за вихід до фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг в оновленому форматі відбору: "синьо-жовті" 11 квітня зіграють проти Польщі, а 12 квітня зустрінуться зі Швейцарією.

До фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг вийде збірна-переможниця групи. Матчі відбудуться в польському місті Радом на закритому ґрунтовому корті.

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу двічі в історії грала у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг: 2010-го та 2012-го. Тоді до світової групи виходили вісім команд, які грали матчі на виліт. Українки вибували одразу в першому раунді.

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