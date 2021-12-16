Зі своєї половини майданчика: в матчі НБА виконали переможний кидок одночасно з сиреною (відео)

Зі своєї половини майданчика: в матчі НБА виконали переможний кидок одночасно з сиреною (відео)

Девонте Грем влучив шаленою спробою з майже 19 метрів.

Баскетболіст "Нью-Орлеана" Девонте Грем став героєм матчу регулярного сезону НБА проти "Оклахоми".

За 1,4 секунди до фінальної сирени, коли рахунок у поєдинку був 110:110, він взяв ініціативу у свої руки та феєричним дальнім кидком приніс своїй команді перемогу.

Перед цим суперник влучив з-за триочкової дуги і здавалося, що матч перейде до овертайму. Проте Грем наважився спробувати щастя кидком зі своєї половини майданчика та був винагороджений за сміливість. Його команда вирвала перемогу - 113:110.

Виявилося, що захисник "Нью-Орлеана" у момент вирішального кидка перебував на відстані 18,6 метра від кільця. Це найдальше переможне влучання з сиреною в НБА за останні 25 років.

Додамо, що Грем у цьому поєдинку заробив для своєї команди 15 очок, реалізувавши п'ять дальніх кидків із 14 спроб.

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