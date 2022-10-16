Зі своєї половини поля: Ярмоленко відзначився красивим асистом у чемпіонаті ОАЕ (відео)

На рахунку Андрія 2 голи та 3 результативні паси в шести матчах за "Аль-Айн".

Український вінгер "Аль-Айна" Андрій Ярмоленко зробив гольову передачу в домашньому поєдинку шостого туру чемпіонату ОАЕ з "Аль-Вахдою".

32-річний капітан збірної України вийшов у стартовому складі та провів на полі 76 хвилин.

На 57-й хвилині Ярмоленко відзначився ефектним асистом: Андрій із власної половини поля пасом знайшов партнера за командою Суфіне Рахімі, а той технічно обробив м'яч та ударом з-за меж штрафного відправив його до воріт суперника.

المباراة تشتعل بهدف العين الثاني..

خروج خاطئ من الشامسي واستغلال رائع من المتألق سفيان رحيمي #العين_الوحدة #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/wrtDddkno2 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 15, 2022

Результативний пас Ярмоленка допоміг "Аль-Айну" скоротити відставання в рахунку до мінімуму, але уникнути поразки команді Сергія Реброва не вдалося. Матч завершився з рахунком 2:3 .

Додамо, що в поточному сезоні Ярмоленко провів шість поєдинків за "Аль-Айн" у чемпіонаті ОАЕ, в яких забив два голи та віддав три асисти.

Після шести турів підопічні Реброва з 10 очками посідають четверте місце в турнірній таблиці. Лідирує "Шарджа" - 13 балів і гра в запасі.

Нагадаємо, Ярмоленко підписав контракт з "Аль-Айном" у середині липня, він розрахований до кінця сезону-2022/23. Українець прийшов до команди з ОАЕ в статусі вільного агента після того, як у нього завершилася угода з лондонським "Вест Гемом".

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