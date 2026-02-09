ТСН у соціальних мережах

З'явилася інформація про стан легендарної гірськолижниці після страшного падіння на Олімпіаді-2026

Ліндсі Вонн перенесла операцію.

Ліндсі Вонн

Ліндсі Вонн / © Associated Press

З'явилася перша інформація про стан здоров'я легендарної американської гірськолижниці Ліндсі Вонн, яка зазнала моторошного падіння під час швидкісного спуску на зимових Олімпійських іграх-2026.

41-річна американка перенесла операцію через перелом ноги, який дістала внаслідок падіння на Олімпіаді‑2026, повідомляє BBC.

У лікарні розповіли, що Вонн провели ортопедичну операцію для стабілізації перелому лівої ноги – тієї самої, на якій вона за кілька тижнів до Олімпіади-2026 дістала розрив хрестоподібної зв'язки коліна під час виступу на етапі Кубка світу.

"Ліндсі Вонн дістала травму, але перебуває в стабільному стані і в надійних руках команди американських та італійських лікарів", – йдеться в повідомленні Федерації лижних гонок і сноуборду США.

Як повідомило агентство Associated Press, під час падіння під гоночним костюмом Вонн спрацювала подушка безпеки. Це могло врятувати спортсменку від тяжких травм.

Вонн є олімпійською чемпіонкою Ванкувера-2010 у швидкісному спуску, а також бронзовою призеркою Ванкувера-2010 у супергіганті та Пхенчхана-2018 у швидкісному спуску.

Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на Олімпіаді-2026 представлять 46 атлетів, які боротимуться за медалі в 11 видах спорту.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

Раніше ми розповідали, як Україна виступала на зимових Олімпіадах.

