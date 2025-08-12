ТСН у соціальних мережах

З'явилося перше фото Забарного з футболкою ПСЖ – під яким номером гратиме українець

Ілля став першим українським футболістом в історії паризького клубу.

Ілля Забарний

Ілля Забарний / x.com/Paris_sginfos

ПСЖ, який оголосив про перехід центрального захисника "Борнмута" Іллі Забарного, опублікував перше фото українця у клубній футболці.

Парижани на своїй сторінці в соцмережі X виклали світлину, на якій Забарний тримає в руках клубну футболку зі своїм прізвищем та числом 2030 – його контракт з французьким клубом розрахований на п'ять сезонів, до 2030 року.

Ілля Забарний / © ФК ПСЖ

Ілля Забарний / © ФК ПСЖ

Також ПСЖ зазначив, що Ілля став першим українським футболістом в історії клубу. 22-річний українець виступатиме за парижан під 6-м номером.

За даними ЗМІ, вартість трансферу Забарного склала 63 мільйони євро плюс 3 мільйони євро бонусами.

Зазначимо, що від 20 до 25% цієї суми отримає київське "Динамо", де Ілля розпочинав свою кар'єру.

Також була інформація, що зарплата українського захисника за перший сезон у французькому клубі становитиме 4,5 мільйона євро "чистими".

Нагадаємо, Забарний виступав за "Борнмут" від січня 2023 року, коли перейшов до англійського клубу з київського "Динамо" за 22,7 млн євро.

У сезоні-2024/25 Забарний зіграв 39 матчів на клубному рівні та віддав один асист.

ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. Цього року в фіналі паризький гранд розчавив міланський "Інтер" (5:0), уперше в історії вигравши найпрестижніший клубний євротурнір.

Раніше повідомлялося, що Забарний зворушливо попрощався з "Борнмутом" перед трансфером до ПСЖ.

