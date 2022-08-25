Зібрали кошти для України: зіркові тенісисти взяли участь у благодійному турнірі від US Open

У середу, 24 серпня, напередодні останнього турніру "Великого шолома" 2022 року - US Open відбувся виставковий благодійний турнір Tennis Plays for Peace, де збиралися кошти задля підтримки України.

Як повідомляє Women tennis blog, під час заходу вдалося зібрати 1,2 мільйона доларів.

У ньому взяли участь Рафаель Надаль, Коко Гауфф, Карлос Алькарас, Іга Свьонтек, Маттео Берреттіні, переможець семи турнірів "Великого шолома" Джон Макінрой та інші.

На кортах US Open пройшли п'ять парних матчів у форматі чемпіонських тай-брейків:

Іга Свьонтек, Рафаель Надаль - Корі Гауфф, Джон Макінрой;

Джессіка Пегула, Бен Шелтон - Лейла Фернандес, Фелікс Оже-Альясім;

Катаріна Завацька, Маттео Берреттіні – Марія Саккарі, Стефанос Циципас;

Томмі Пол, Тейлор Фріц - Карлос Алькарас, Френсіс Тіафо;

Дар'я Снігур, Себастьян Корда - Даяна Ястремська, Френсіс Тіафо.

Перша ракетка світу Іга Свьонтек прокоментувала участь у благодійному турнірі.

"Я дуже рада, що ми об’єднані і що ми, як публічні особи та спортсмени, робимо так багато. Звичайно, захід, який я організувала у Польщі, був для мене чудовим досвідом. Це була перша подія, яка привернула стільки уваги в тенісі в Польщі.

Я дуже рада, що ми зібрали стільки грошей для дітей в Україні, здебільшого тому, що їхні життя змінилися, а це поруч із моєю країною, тому я була дуже емоційна і дуже щаслива, що я можу використовувати свій вид спорту таким чином і що роблю це сьогодні. Це чудово", – цитує Свьонтек ATP.

US Open відбудеться від 29 серпня до 11 вересня 2022 року;

На відкритому чемпіонаті США зіграють в основній сітці й чотири українки: Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Леся Цуренко. Дар’я Снігур, Катерина Байндль та Катаріна Завацька зіграють у кваліфікації останнього цього сезону турніру "Великого шолома".

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