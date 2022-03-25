Зібрав гроші для ЗСУ: тренер "Вереса" за "кругленьку" суму продав медаль переможця Кубка УЄФА

Зібрав гроші для ЗСУ: тренер "Вереса" за "кругленьку" суму продав медаль переможця Кубка УЄФА

Юрій Вірт буде щасливий, якщо його вчинок врятує хоча б одне життя.

Колишній воротар донецького "Шахтаря", а нині головний тренер рівненського "Вереса" Юрій Вірт продав свою золоту медаль за перемогу в складі "гірників" у Кубку УЄФА сезону-2008/09.

Торги тривали три дні. Нагорода була продана на благодійному аукціоні за 220 тисяч гривень, повідомляє пресслужба "Вереса". Усі зібрані кошти буде передано на потреби Збройних сил України.

"Я буду дуже щасливий, якщо ці гроші допоможуть врятувати хоча б одне життя", - сказав Вірт.

Нагадаємо, "Шахтар" став володарем останнього в історії Кубка УЄФА. У фіналі турніру підопічні Мірчі Луческу в екстратаймі обіграла німецький "Вердер" з рахунком 2:1.

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