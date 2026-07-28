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Зідан офіційно очолив збірну Франції
Зінедін Зідан став новим головним тренером збірної Франції з футболу.
Легендарний французький футболіст і тренер Зінедін Зідан офіційно очолив збірну Франції.
Про це офіційно повідомила Федерація футболу Франції.
Раніше повідомлялось, що 54‑річний французький фахівець підпише контракт терміном на 4 роки.
На посаді головного тренера "триколірних" Зідан замінив Дідьє Дешама, який очолював команду від 2012 року.
Дешам привів французьку збірну до перемоги на ЧС-2018 та в Лізі націй 2021 року, а також доходив до фіналів Євро-2016 і ЧС-2022.
Дешам є абсолютним рекордсменом за кількістю матчів на чемпіонатах світу серед тренерів — 27 та за кількістю перемог у плейоф ЧС — 11.
Зазначимо, що Зідан перебував без роботи від 2021 року, коли залишив посаду головного тренера мадридскього "Реала".
Зідан за два періоди роботи з "вершковими" (2016–2018 та 2019–2021 роки) виграв 11 трофеїв, зокрема тричі поспіль перемагав у Лізі чемпіонів (2016, 2017, 2018).
Нагадаємо, на ЧС-2026 збірна Франції посіла четверте місце. У півфіналі "Ле Бле" програли Іспанії (0:2), а в матчі за "бронзу" поступилися Англії (4:6).