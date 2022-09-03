Зіграла останній матч у кар'єрі: легендарна Серена Вільямс залишилася за бортом US Open (відео)

40-річна легенда світового тенісу, яка раніше заявила про свої наміри завершити кар'єру після US Open-2022, припинила боротьбу на турнірі в третьому колі.

Кривдницею американки стала австралійка Айла Томлянович. Поєдинок тривав три сети та завершився перемогою Томлянович з рахунком 7:5, 6:7 (4), 6:1.

Після поразки уболівальники гучними оваціями проводжали Серену з корту. На пресконференції вона не стримала емоцій і розплакалася.

"Я грала все краще з кожним новим тижнем. Гадаю, якби я поновила виступи раніше чи грала б більше, я все ще могла б змагатись на такому високому рівні. Але я не знаю. Гадаю, я можу винести лише позитив зі своєї кар'єри.

25 років - це довгий період. Я грала в теніс усе своє життя, тож... Зараз ще трохи зарано про це казати. Але я також і щаслива, бо це те, чого я хотіла, чого я хочу. Це не сумні сльози, розумієте? Це просто... Я навіть не знаю, як це описати.

Є так багато всього, завдяки чому люди пам'ятатимуть мене. Я - бійчиня. Можливо, мене запам'ятають саме такою. Я справді відчуваю, що привнесла щось у теніс. Ці різні образи, стиснуті кулаки під час святкування, шалена інтенсивність. Гадаю, що пристрасть - це буде дуже вдале слово. Я продовжувала йти далі, попри всі злети та падіння. Я просто так вдячна за те, що в мене були ці моменти і що я просто Серена", - цитує американку BTU.

One final wave pic.twitter.com/HivoQiMDdT — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2022

Серена Вільямс - 23-разова чемпіонка турнірів Великого шолома: вона по сім разів вигравала титули на Wimbledon та Australian Open, шість разів - на US Open, тричі ставала переможницею Roland Garros.

Американка є чотириразовою олімпійською чемпіонкою. За свою кар'єру Серена виграла 367 матчів на турнірах Grand Slam. Більше перемог здобув лише швейцарець Роджер Федерер - 369.

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