Поєдинок не відбувся через повітряну тривогу та відсутність штучного освітлення на стадіоні.

Матч 16-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) між "Минаєм" і "Динамо" перенесли на невизначений термін.

Про це столичний клуб повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Зустріч мала відбутися в неділю, 3 грудня, на "Минай-Арені". Команди вийшли на поле і о 13:00 поєдинок розпочався, однак уже на 2-й хвилині пролунав сигнал повітряної тривоги.

Учасники матчу вирушили до укриття, а чекати відбою довелося майже дві години.

Оскільки на стадіоні "Минаю" відсутнє штучне освітлення, то делегат матчу ухвалив рішення перенести поєдинок, аби команди не були змушені догравати у темряві.

Нова дата проведення матчу "Минай" – "Динамо" стане відома пізніше. Ймовірно, він відбудеться уже навесні 2024 року, так як київський клуб має завантажений календар у грудні.

Наразі "Динамо" з 22 очками після 12 матчів посідає шосте місце в УПЛ. "Минай" набрав 6 балів за 15 поєдинків і замикає турнірну таблицю.

Наступний матч підопічні Олександра Шовковського проведуть 7 грудня в Києві проти "Металіста 1925". Це буде перенесений поєдинок 3-го туру УПЛ. "Минай" 9 грудня на виїзді зіграє проти ЛНЗ в рамках 17-го туру чемпіонату України.

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