Зіграв разом із сином Бекхема: 18-річний українець забив гол за "молодіжку" клубу АПЛ

Український півзахисник Єгор Ярмолюк відзначився голом у матчі за молодіжний склад англійського "Брентфорда" проти "Астон Вілли" у Кубку Прем'єр-ліги.

18-річний український футболіст вийшов у стартовому складі та забив м'яч на 32-й хвилині, зробивши рахунок 2:0 на користь своєї команди.

У підсумку матч завершився перемогою "Брентфорда" з рахунком 3:2 . Цікаво, що в другій половині зустрічі на поле вийшов новачок "бджіл" Ромео Бекхем – син легенди збірної Англії Девіда Бекхема.

Ярмолюк перебрався до "Брентфорда" минулого літа. Згідно з Transfermarkt, англійський клуб заплатив "Дніпру-1" за гравця 1,5 мільйона євро, після чого він приєднався до молодіжної команди "бджіл".

За головну команду "Брентфорда" українець дебютував в листопаді, коли вийшов на заміну в поєдинку 1/16 фіналу Кубка ліги проти "Джиллінгема".

Єгор тричі потрапляв до заявки "бджіл" на матчі англійської Прем'єр-ліги, але поки що не виходив на поле в чемпіонаті.

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