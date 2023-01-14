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Зіграв разом із сином Бекхема: 18-річний українець забив гол за "молодіжку" клубу АПЛ

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Зіграв разом із сином Бекхема: 18-річний українець забив гол за "молодіжку" клубу АПЛ

Єгор Ярмолюк / фото з відкритих джерел

Єгор Ярмолюк допоміг своїй команді виграти матч Кубка Прем'єр-ліги.

Український півзахисник Єгор Ярмолюк відзначився голом у матчі за молодіжний склад англійського "Брентфорда" проти "Астон Вілли" у Кубку Прем'єр-ліги.

18-річний український футболіст вийшов у стартовому складі та забив м'яч на 32-й хвилині, зробивши рахунок 2:0 на користь своєї команди.

У підсумку матч завершився перемогою "Брентфорда" з рахунком 3:2. Цікаво, що в другій половині зустрічі на поле вийшов новачок "бджіл" Ромео Бекхем – син легенди збірної Англії Девіда Бекхема.

Ярмолюк перебрався до "Брентфорда" минулого літа. Згідно з Transfermarkt, англійський клуб заплатив "Дніпру-1" за гравця 1,5 мільйона євро, після чого він приєднався до молодіжної команди "бджіл".

За головну команду "Брентфорда" українець дебютував в листопаді, коли  вийшов на заміну в поєдинку 1/16 фіналу Кубка ліги проти "Джиллінгема".

Єгор тричі потрапляв до заявки "бджіл" на матчі англійської Прем'єр-ліги, але поки що не виходив на поле в чемпіонаті.

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Дата публікації
Перегляди
95
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