Зіграв уперше за пів року: Малиновський повернувся на поле після важкої травми (відео)

Руслан вийшов на заміну в матчі проти "Кальярі".

Український півзахисник "Дженоа" Руслан Малиновський повернувся на поле після важкої травми, яку отримав ще у вересні минулого року в матчі 5-го туру італійської Серії А з "Венецією".

31-річний українець вийшов на заміну на 75-й хвилині виїзного поєдинку 28-го туру Серії А проти "Кальярі" за рахунку 1:1.

Нічийний результат протримався до фінального свистка. Для Руслана цей матч став шостим у нинішньому розіграші чемпіонату Італії, результативними діями він наш співвітчизник не відзначався.

Огляд матчу "Кальярі" – "Дженоа"

Зазначимо, що у Малиновського була травма правої щиколотки – вивих гомілкостопного суглобу та перелом малогомілкової кістки. Він успішно переніс операцію, після чого розпочав реабілітацію.

Наразі "Дженоа" (32 очки) посідає 12-те місце у турнірній таблиці Серії А. "Кальярі" (26 балів) перебуває на 15-й позиції.

У наступному турі Серії А команда Малиновського 14 березня прийме "Лечче", а "Кальярі" 16 березня у гостях позмагається з "Ромою" українського форварда Артема Довбика.

Читайте також:

УПЛ: розклад і результати матчів 20-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Ребров оголосив склад збірної України на матчі з Бельгією за місце в еліті Ліги націй

"Рома" з Довбиком перемогла "Атлетик" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи (відео)