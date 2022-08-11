Зіграє навіть зіркова білоруска: US Open у День Незалежності проведе благодійний турнір на підтримку України

Зазначається, що під час турніру планують зібрати близько двох мільйонів доларів.

Про факт проведення благодійного заходу йдеться на сторінці US Open в Instagram.

У заході, який відбудеться у День незалежності України - 24 серпня, свою участь підтвердили такі топові тенісисти, як: Рафаель Надаль, Коко Гауфф, Карлос Алькарас, Тейлор Фріц, Аманда Анісімова, Фелікс Оже-Альясім, Іга Швьонтек, Маттео Берреттіні, переможець семи турнірів Великого шолома Джон Макінрой, а також експерша ракетка планети - білоруска Вікторія Азаренка.

Що стосується Азаренки, то їй нещодавно Канада відмовила у видаванні візи. Тож, вона не зможе потрапити на турнір у Торонто. Раніше білоруска виступала проти того, аби Wimbledon забороняв брати участь у змаганнях тенісистам країн-агресорок.

Додамо, що US Open усе ж ухвалила рішення допустити до турніру спортсменів із РФ та РБ, хоча раніше зазначалося, що вони можуть піти шляхом британців.

US Open відбудеться від 29 серпня до 11 вересня 2022 року;

На відкритому чемпіонаті США зіграють в основній сітці й чотири українки: Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Леся Цуренко. Дар’я Снігур, Катерина Байндль та Катаріна Завацька зіграють у кваліфікації останнього цього сезону турніру "Великого шолома".

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