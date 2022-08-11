Зіграє навіть зіркова білоруска: US Open у День Незалежності проведе благодійний турнір на підтримку України

Організатори турніру "Великого шолому" US Open оголосили про проведення змагань задля підтримки України.
Зазначається, що під час турніру планують зібрати близько двох мільйонів доларів.
Про факт проведення благодійного заходу йдеться на сторінці US Open в Instagram.
У заході, який відбудеться у День незалежності України - 24 серпня, свою участь підтвердили такі топові тенісисти, як: Рафаель Надаль, Коко Гауфф, Карлос Алькарас, Тейлор Фріц, Аманда Анісімова, Фелікс Оже-Альясім, Іга Швьонтек, Маттео Берреттіні, переможець семи турнірів Великого шолома Джон Макінрой, а також експерша ракетка планети - білоруска Вікторія Азаренка.
Що стосується Азаренки, то їй нещодавно Канада відмовила у видаванні візи. Тож, вона не зможе потрапити на турнір у Торонто. Раніше білоруска виступала проти того, аби Wimbledon забороняв брати участь у змаганнях тенісистам країн-агресорок.
Додамо, що US Open усе ж ухвалила рішення допустити до турніру спортсменів із РФ та РБ, хоча раніше зазначалося, що вони можуть піти шляхом британців.
- US Open відбудеться від 29 серпня до 11 вересня 2022 року;
- На відкритому чемпіонаті США зіграють в основній сітці й чотири українки: Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Леся Цуренко. Дар’я Снігур, Катерина Байндль та Катаріна Завацька зіграють у кваліфікації останнього цього сезону турніру "Великого шолома".
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