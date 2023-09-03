Зіграє проти держави-терористки: збірна-господарка ЧС-2022 анонсувала матч із Росією

Збірна Катару з футболу зіграє товариський матч проти Росії, яка відсторонена від участі у міжнародних змаганнях через повномасштабне військове вторгнення до України.

Про це офіційно повідомила Федерація футболу Катару.

Поєдинок збірної-господарки чемпіонату світу-2022 з національною командою держави-терористки відбудеться 12 вересня на стадіоні "Ель-Джануб" у Ель-Вакрі. Ця арена приймала матчі Мундіалю.

Зазначимо, що у відповідь на повномасштабне російське вторгнення до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі в турнірах під своєю егідою. Російські клуби вигнали з єврокубків, а збірну РФ виключили з плейоф відбору на чемпіонат світу-2022 та не допустили до кваліфікації Євро-2024.

Таким чином, від 24 лютого 2022 року збірна Росії грала лише товариські зустрічі. Суперниками національної команди країни-терористки були Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Іран та Ірак.

Нагадаємо, на ЧС-2022 збірна Катару програла усі три матчі групового етапу та стала першою командою, яка втратила шанси вийти до плейоф.

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