Зіграє проти збірної Англії: Андрій Шевченко вирішив повернутися на поле заради України

Легендарний футболіст і колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко активно допомагає рідній країні під час війни з російськими загарбниками.

45-річний екскерманич національної команди знову вийде на футбольне поле. Андрій Шевченко зіграє в благодійному матчі між збірними світу та Англії, який проводитиметься під егідою ЮНІСЕФ на підтримку України.

Зустріч відбудеться 12 червня на Олімпійському стадіоні у Лондоні. Шевченко зіграє у складі збірної світу проти англійської національної команди.

"Я повернувся. Ця гра ще ніколи не була настільки важливою, як зараз", - звернувся Шевченко до вболівальників, закликавши купувати квитки на матч.

Крім Шевченка, у матчі візьмуть участь й інші відомі футболісти та спортсмени, серед яких Кафу, Гарі Невілл, бігуни Усейн Болт та Мо Фара та решта зіркових особистостей.

Додамо, що Шевченко активно допомагає Україні під час війни з Росією. Раніше повідомлялося, що Андрій поселив у своєму домі в Лондоні біженців з України. Також він регулярно публікує в соцмережах пости на підтримку рідної країни.

Раніше ТСН Проспорт також повідомляв, що капітан збірної України Андрій Ярмоленко подарував реанімобіль міській лікарні Чернігова, яка постраждала від обстрілів окупантів.

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