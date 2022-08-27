Зіграє з чинним володарем трофею у жовтні: став відомий календар "Шахтаря" у Лізі чемпіонів

Донецький "Шахтар" розпочне свою боротьбу у груповому етапі Ліги чемпіонів виїзним матчем проти РБ Лейпциг.
"Шахтар" дізнався календар матчів у груповому етапі Ліги чемпіонів сезону 2022/23, де за результатами жеребкування "гірники" зіграють з мадридським "Реалом", РБ Лейпциг та "Селтіком".
У першому турі "Шахтар" зустрінуться з РБ Лейпциг. Поєдинки з чинним володарем трофею Ліги чемпіонів "Реалом" відбудуться 5 та 11 жовтня.
Розклад матчів:
1-й тур. 6 вересня, 22:00
РБ Лейпциг – "Шахтар"
2-й тур. 14 вересня, 19:45
"Шахтар" – "Селтік"
3-й тур. 5 жовтня, 22:00
"Реал" – "Шахтар"
4-й тур. 11 жовтня, 22:00
"Шахтар" – "Реал"
5-й тур. 25 жовтня, 22:00
"Селтік" – "Шахтар"
6-й тур. 2 листопада, 19:45
"Шахтар" – РБ Лейпциг
Нагадаємо, що у груповому етапі мало шанс зіграти й київське "Динамо", проте підопічні Мірчи Луческу поступилися португальській "Бенфіці" в плейоф (0:2, 0:3).
- Матчі групового етапу Ліги чемпіонів відбудуться від 6 вересня до 2 листопада. Фінал турніру відбудеться на Олімпійському стадіоні у Стамбулі 10 червня 2023 року.
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