Зіграє з чинним володарем трофею у жовтні: став відомий календар "Шахтаря" у Лізі чемпіонів

Донецький "Шахтар" розпочне свою боротьбу у груповому етапі Ліги чемпіонів виїзним матчем проти РБ Лейпциг.

"Шахтар" дізнався календар матчів у груповому етапі Ліги чемпіонів сезону 2022/23, де за результатами жеребкування "гірники" зіграють з мадридським "Реалом", РБ Лейпциг та "Селтіком".

У першому турі "Шахтар" зустрінуться з РБ Лейпциг. Поєдинки з чинним володарем трофею Ліги чемпіонів "Реалом" відбудуться 5 та 11 жовтня.

Розклад матчів:

1-й тур. 6 вересня, 22:00

РБ Лейпциг – "Шахтар"

2-й тур. 14 вересня, 19:45

"Шахтар" – "Селтік"

3-й тур. 5 жовтня, 22:00

"Реал" – "Шахтар"

4-й тур. 11 жовтня, 22:00

"Шахтар" – "Реал"

5-й тур. 25 жовтня, 22:00

"Селтік" – "Шахтар"

6-й тур. 2 листопада, 19:45

"Шахтар" – РБ Лейпциг

Нагадаємо, що у груповому етапі мало шанс зіграти й київське "Динамо", проте підопічні Мірчи Луческу поступилися португальській "Бенфіці" в плейоф (0:2, 0:3).

Матчі групового етапу Ліги чемпіонів відбудуться від 6 вересня до 2 листопада. Фінал турніру відбудеться на Олімпійському стадіоні у Стамбулі 10 червня 2023 року.

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