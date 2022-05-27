"Зіграємо цей матч заради всіх українців": Клопп підтримав позбавлення Росії фіналу Ліги чемпіонів

Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп під час пресконференції напередодні фіналу Ліги чемпіонів висловився про перенесення вирішального поєдинку турніру із Санкт-Петербурга до Парижа.

Фінал Ліги чемпіонів сезону-2021/22 повинен був прийняти Санкт-Петербург, але через повномасштабну війну, яку Росія розв'язала проти України, УЄФА вирішив перенести поєдинок до Парижа.

Це рішення організації повністю підтримав керманич англійського "Ліверпуля" Юрген Клопп.

На пресконференції перед фінальною битвою турніру проти мадридського "Реала" німецький фахівець засудив війну та несподівано присвятив майбутню гру жителям України.

"Місце проведення гри? Чесно кажучи, до цього питання я був зосереджений тільки на матчі. Бажаєте, щоб я запустив політичний меседж? Я радий, що матч грають тут, у Парижі (а не в Санкт-Петербурзі - прим.) з тисячі причин.

Війна триває, і той факт, що матч відбудеться не в Росії - це важливий меседж. Життя продовжується, навіть якщо ти намагаєшся його знищити. Ми зіграємо цей фінал заради всіх українців", - цитує Клоппа Fichajes.

Фінал Ліги чемпіонів між "Ліверпулем" і "Реалом" відбудеться в суботу, 28 травня, на арені "Стад де Франс". Початок гри - о 22:00 за київським часом. Стежте за онлайн-трансляцією матчу на нашому сайті.

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