Зіграємо проти чемпіона світу: збірна України проведе благодійний шаховий матч з Норвегією

Зіграємо проти чемпіона світу: збірна України проведе благодійний шаховий матч з Норвегією

У суботу, 23 квітня, українські шахісти проведуть благодійний матч із норвежцями, аби зібрати кошти для постраждалих від війни співвітчизників.

Шахова зустріч буде присвячена підтримці України у повномасштабній війні, яку 24 лютого розв'язала на території нашої країни Російська Федерація.

Про це повідомила міжнародна шахова федерація (ФІДЕ).

Представники України та Норвегії проведуть кілька матчів, участь у яких візьмуть по чотири шахісти з кожного боку. Лідером збірної України буде Василь Іванчук - колишній другий номер світового рейтингу. А от у складі норвезької збірної виступить чинний чемпіон світу Магнус Карлсен.

Матч Україна - Норвегія відбуватиметься в онлайн-форматі з контролем часу 10 хвилин + 10 секунд на хід. Старт поєдинку - о 14:00 за київським часом.

Упродовж зустрічі глядачі зможуть пожертвувати кошти для українців, які постраждали від збройної агресії Росії.

Склади команд:

Україна: Василь Іванчук, Кирило Шевченко, Юрій Кузубов та Олександр Моїсеїнко.

Норвегія: Магнус Карлсен, Ар’ян Тарі, Юхан-Себастьян Крістіансен та Оскар Гаг.

Раніше повідомлялося, що в Україні відкрили кримінальну справу проти російського шахіста Сергія Карякіна, який підтримав путінське вторгнення.

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