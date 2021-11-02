Зіграють травмований Миколенко та Шпаренко, в запасі - Бейко: іспанці сконфузилися зі складом "Динамо" на матч із "Барселоною"

Зіграють травмований Миколенко та Шпаренко, в запасі - Бейко: іспанці сконфузилися зі складом "Динамо" на матч із "Барселоною"

А Циганков із Де Пеною чомусь помінялися флангами.

Іспанські журналісти сконфузилися з орієнтовним стартовим складом київського "Динамо" на матч 4-го туру групової стадії Ліги чемпіонів проти іспанської "Барселони".

Так, видання Sport.es чомусь припустило вихід на гру лівого оборонця Віталія Миколенка, який через травму вибув на декілька тижнів. Як наслідок, він навіть не потрапив до заявки. Окрім того, з перших хвилин повинен з'явитися якийсь Шпаренко. Ймовірно, журналісти мали на увазі центрального півзахисника - Миколу Шапаренка.

Також "намудрили" й з воротарями "біло-синіх". У запасі є Нещерат и Бейко, а не Руслан Нещерет та Денис Бойко. Окрім того, чомусь флангами поміняли Віктора Циганкова та Карлоса Де Пену.

До вашої уваги орієнтовні склади "Динамо" та "Барселони".

sport.es

Зазначимо, що гра між "Динамо" та "Барселоною" відбудеться 2 листопада на НСК "Олімпійський" у столиці України. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію цієї зустрічі.

У матчі 3-го туру ЛЧ, який відбувся 20 жовтня на "Камп Ноу", іспанський гранд обіграв чемпіона України з рахунком 1:0 .

. У паралельному поєдинку групи E мюнхенська "Баварія" на домашній арені зустрінеться з лісабонською "Бенфікою". Ця зустріч також розпочнеться 2 листопада о 22:00.

На екваторі групового раунду лідирує в квартеті "Баварія" (9 очок), яка виграла всі три матчі із загальною різницею м'ячів 12:0. "Бенфіка" з 4 балами - на другому місці. "Барселона" (3) - на третьому. "Динамо" - останнє з одним набраним пунктом.

Додамо, що відвідати поєдинок "Динамо" та "Барселони" зможуть не всі охочі уболівальники, а лише вакциновані або з відповідним ПЛР-тестом.

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