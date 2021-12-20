Зимове міжсезоння-2022: календар і результати спарингів клубів УПЛ

Стежимо за матчами команд під час зимової перерви у вітчизняній першості.
У січні клуби української Прем'єр-ліги (УПЛ) вийдуть з відпусток та розпочнуть підготовку до весняної частини сезону-2021/22.
Читайте також: Море, пляж і пристрасна романтика: як футболісти УПЛ насолоджуються зимовою відпусткою
ТСН Проспорт представляє календар і результати спарингів українських команд на тренувальних зборах під час зимового міжсезоння. Вони оновлюватимуться згідно з даними пресслужб клубів.
Друга частина сезону УПЛ розпочнеться наприкінці зими матчами 19-го туру (базова дата - 26 лютого).
Календар і результати контрольних матчів клубів УПЛ
ШАХТАР
ДИНАМО
ДНІПРО-1
ЗОРЯ
ВОРСКЛА
ОЛЕКСАНДРІЯ
ДЕСНА
КОЛОС
ВЕРЕС
МЕТАЛІСТ-1925
РУХ
ЛЬВІВ
ЧОРНОМОРЕЦЬ
ІНГУЛЕЦЬ
МИНАЙ
МАРІУПОЛЬ
- Лідером чемпіонату на зимову перерву вирушив "Шахтар" (47 очок). Підопічні Де Дзербі на два бали випереджають "Динамо". Зимову "бронзу" УПЛ завоював "Дніпро-1" (40 пунктів).
- У сезоні 2021/22 УПЛ була розширена з 14 до 16 команд, які грають у два кола.
- Новачками елітного дивізіону стали "Чорноморець", "Верес" і "Металіст 1925".
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ УПЛ ПЕРЕД ЗИМОВОЮ ПАУЗОЮ