Зимове міжсезоння-2022: календар і результати спарингів клубів УПЛ

Стежимо за матчами команд під час зимової перерви у вітчизняній першості.

У січні клуби української Прем'єр-ліги (УПЛ) вийдуть з відпусток та розпочнуть підготовку до весняної частини сезону-2021/22.

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ТСН Проспорт представляє календар і результати спарингів українських команд на тренувальних зборах під час зимового міжсезоння. Вони оновлюватимуться згідно з даними пресслужб клубів.

Друга частина сезону УПЛ розпочнеться наприкінці зими матчами 19-го туру (базова дата - 26 лютого).

Календар і результати контрольних матчів клубів УПЛ

ШАХТАР

ДИНАМО

ДНІПРО-1

ЗОРЯ

ВОРСКЛА

ОЛЕКСАНДРІЯ

ДЕСНА

КОЛОС

ВЕРЕС

МЕТАЛІСТ-1925

РУХ

ЛЬВІВ

ЧОРНОМОРЕЦЬ

ІНГУЛЕЦЬ

МИНАЙ

МАРІУПОЛЬ

Лідером чемпіонату на зимову перерву вирушив "Шахтар" (47 очок). Підопічні Де Дзербі на два бали випереджають "Динамо". Зимову "бронзу" УПЛ завоював "Дніпро-1" (40 пунктів).

У сезоні 2021/22 УПЛ була розширена з 14 до 16 команд, які грають у два кола.

Новачками елітного дивізіону стали "Чорноморець", "Верес" і "Металіст 1925".

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