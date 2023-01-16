Зимове міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ

Стежимо за матчами команд української Прем'єр-ліги під час зимової паузи в чемпіонаті.

У січні клуби української Прем'єр-ліги вийшли з відпусток та розпочали підготовку до другої частини сезону-2022/23.

До вашої уваги календар і результати спарингів команд УПЛ на тренувальних зборах під час зимового міжсезоння. Вони оновлюватимуться згідно з даними пресслужб клубів.

Друга частина сезону УПЛ розпочнеться навесні. Базова дата матчів 16-го туру української Прем'єр-ліги – 4 березня.

Лідером чемпіонату на зимову перерву вирушив "Дніпро-1", маючи 35 балів у своєму активі. "Шахтар" і "Динамо" перебувають на другому та третьому місцях відповідно, набравши по 30 очок. Щоправда, "гірники" провели на два матчі менше, ніж кияни.

На міжнародній арені Україну поточного сезону продовжують представляти "Шахтар" і "Дніпро-1". Донеччани в стикових матчах Ліги Європи боротимуться із французьким "Ренном", а дніпряни в стикових поєдинках Ліги конференцій позмагаються з кіпрським клубом АЕК Ларнака.

Календар і результати контрольних матчів клубів УПЛ

Дніпро-1

15 січня: Дніпро-1 – Динамо Тбілісі (Грузія) – 3:3

16 січня: Дніпро-1 – Пахтакор (Узбекистан)

20 січня: Дніпро-1 – Ракув (Польща)

21 січня: Дніпро-1 – Копер (Словенія)

29 січня: Дніпро-1 – Сутьєска (Чорногорія)

2 лютого: Дніпро-1 – Мура (Словенія)

7 лютого: Дніпро-1 – Ауда (Латвія)

Шахтар

20 січня, 16:30. Шахтар – Аустрія (Австрія)

27 січня, 16:30. Шахтар – Копер (Словенія)

31 січня, 16:30. Шахтар – Лудогорець (Болгарія)

1 лютого, 16:30. Шахтар – Марибор (Словенія)

8 лютого, 10:00. Шахтар – Сараєво (Боснія і Герцеговина)

8 лютого, 16:30. Шахтар – Динамо Тбілісі (Грузія)

Динамо

24 січня: Динамо – Рапід Відень (Австрія)

28 січня: Динамо – Марибор (Словенія)

31 січня: Динамо – Аустрія Лустенау (Австрія)

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