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Зимові Ігри-2022: в Пекіні стартувала естафета олімпійського вогню

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Зимові Ігри-2022: в Пекіні стартувала естафета олімпійського вогню

twitter.com/Olympics

Олімпіада в столиці Піднебесної триватиме від 4-го до 20 лютого.

У китайській столиці Пекіні стартувала естафета передачі олімпійського вогню напередодні зимових Ігор-2022.

Полум'я протягом трьох днів нестимуть 1200 смолоскипців. Наймолодшому з них - 14 років, а найстаршому - аж 86.

Як зазначили організатори Олімпіади, учасники естафети олімпійського вогню представлять різні верстви населення - від школярів та студентів до представників науки, культури, сфер освіти та охорони здоров'я.

Маршрут передачі вогню пролягатиме найвідомішими туристичними місцинами Піднебесної. Зокрема, поблизу Великої Китайської стіни та імператорського палацу. А вже 4 лютого у день офіційного старту зимових Олімпійських ігор його принесуть на церемонію відкриття до Пекінського олімпійського парку.

  • Олімпійські ігри-2022 відбудуться від 4-го до 20 лютого. Все найважливіше, що варто знати про майбутні змагання в столиці Піднебесної, читайте в нашому матеріалі.
  • Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводитимуться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Нові дисципліни з’являться у бобслеї, шорт-треку, лижному фристайлі, стрибках з трампліну та сноуборді;
  • Усього розіграють 109 комплектів медалей.

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