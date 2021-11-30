Зимову Універсіаду-2021 скасували через новий штам COVID-19

Наступні змагання відбудуться у США у 2023 році.

Зимову Універсіаду 2021 року скасовано.Виконавчий комітет Міжнародної федерації університетського спорту (FISU) ухвалив таке рішення на тлі інформації про поширення нового штаму коронавірусу "омікрон".

Повідомлення про скасування з'явилося на офіційному сайті організації.

"Перед обличчям введених у Швейцарії та по всьому світу обмежень на подорожі, у нас не залишається іншого вибору, як скасувати Зимову Універсіаду 2021 року в Люцерні. Це рішення далося нам дуже важко. Так багато наших друзів у швейцарських університетах витратили масу сил і часу на підготовку до цього заходу. Однак нові обмеження на переміщення роблять проведення студентських ігор неможливим", - сказав президент FISU Леонз Едер.

Змагання мали відбутися у грудні 2021-го у швейцарському Люцерні. У рамках Універсіади було заплановано змагання з десяти видів спорту. Взяти участь у турнірі могли студенти віком від 17 до 25 років.

Раніше Універсіаду вже переносили: спочатку вона мала відбутися у січні 2021-го.

Наступні зимові Всесвітні студентські ігри FISU заплановані в Лейк-Плесід (США) у 2023 році, відтермінування неможливе.

Нагадаємо, у середині листопада на півдні Африки було виявлено новий штам коронавірусу В.1.1.529, якому Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) надала грецьку букву "Омікрон". Перших заражених цим штамом вже виявили в Ізраїлі, Гонконгу, Канаді, Італії та Німеччині. Нові обмеження на в'їзд запровадили понад 30 країн, серед яких Росія, США, Швейцарія, ОАЕ, Велика Британія, Німеччина, Ізраїль, Нідерланди, Італія, Марокко, Франція, Австрія, Чехія, Малайзія, Єгипет, Туреччина, Японія, Греція, Канада, Австралія та Південна Корея.

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