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Зінченка вдруге поспіль визнали найкращим гравцем місяця в "Арсеналі": українець дотепно відреагував

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Зінченка вдруге поспіль визнали найкращим гравцем місяця в "Арсеналі": українець дотепно відреагував

Олександр Зінченко / Фото: Associated Press

За українця проголосувала майже половина всіх респондентів.

Український захисник "Арсенала" Олександр Зінченко був визнаний найкращим футболістом команди за підсумками лютого.

Про це повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.

За українця проголосували 49% опитаних. На другому місці опинився бразильський захисник Габріел, а трійку замкнув англійський вінгер Букайо Сака.

"Це був ще один вдалий місяць для Алекса, чий видатний момент настав, коли він забив свій перший гол у Прем'єр-лізі, зрівнявши рахунок в матчі проти "Астон Вілли".

Він відібрав м'яч 34 рази в п'яти матчах, зробив 329 вдалих передач і створив п'ять гольових моментів для команди під час своїх типових ігор, щоб допомогти нам розпочати та закінчити місяць на першому місці", – йдеться в заяві лондонського клубу.

Зазначимо, що Зінченко вдруге поспіль став найкращим гравцем місяця в "Арсеналі". Раніше він отримав аналогічний приз за підсумками січня.

Сам Зінченко вже прокоментував отримання нагороди, опублікувавши відеозвернення у соцмережах.

"Друзі, дуже вдячний вам за те, що знову обрали мене гравцем місяця. Я знаю, що команда "вб'є" мене, адже думає, що люди, які голосували за мене, не розуміються на футболі. Але забудьте про них. Давайте йти разом до самого, самого кінця. Вперед, "каноніри", – сказав Зінченко.

Цього сезону Зінченко зіграв за "Арсенал" 24 матчі в усіх турнірах, на його рахунку один гол і дві результативні передачі.

Після 26-го туру "Арсенал" (63 очки) лідирує в турнірній таблиці АПЛ, випереджаючи "Манчестер Сіті" на 5 балів. 

У неділю, 12 березня, команда Мікеля Артети на виїзді зіграє проти "Фулгема" в рамках 27-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

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Дата публікації
Перегляди
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