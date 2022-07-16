Зінченко близький до переходу в "Арсенал" за рекордну для українців суму: що відомо про можливий трансфер

Український футболіст Олександр Зінченко вже цього літа може змінити "Манчестер Сіті" на лондонський "Арсенал".

Лондонський "Арсенал" веде переговори з "Манчестер Сіті" про трансфер українця Олександра Зінченка.

Як стверджує відомий журналіст та інсайдер Фабріціо Романо, перемовини "канонірів" з нинішнім клубом 25-річного гравця просуваються успішно.

Зазначається, що "Арсенал" хоче якнайшвидше закрити угоду - на цьому наполягає головний тренер команди Мікель Артета. 40-річний іспанський фахівець уже працював із Зінченком, коли був помічником Хосепа Гвардіоли в "Ман Сіті".

Arsenal are now discussing personal terms with Oleksandr Zinchenko as negotiations with Manchester City are progressing well. #AFC



Arsenal want to be fast on this deal, Arteta is pushing. Work in progress. pic.twitter.com/AKGtqnuGdO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2022

Як повідомляє Daily Mail, манчестерський клуб готовий продати Олександра за близько 35 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 41 мільйон євро).

Якщо перехід відбудеться, це буде рекордна для українських футболістів сума в історії. Наразі трансферний рекорд для українців складає 30,8 мільйона фунтів стерлінгів - за такі гроші Андрій Шевченко перейшов з "Мілана" до "Челсі" 2006 року.

Тепер Зінченку залишається узгодити особистий контракт із "гармашами". Повідомляється, що лондонці пропонують Олександру угоду до 2027 року.

Зінченко перейшов до "Манчестер Сіті" 2016 року, але спершу був відданий в оренду до нідерландського ПСВ, а за "городян" дебютував у жовтні 2017 року.

У складі "небесно-блакитних" українець загалом провів 127 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 12 асистів. Разом з "Ман Сіті" Олександр чотири рази виграв АПЛ і Кубок англійської ліги, а також по разу - Кубок Англії і Суперкубок Англії.

Минулого сезону Зінченко провів за "Манчестер Сіті" 28 матчів в усіх турнірах, відзначився п'ятьма гольовими передачами.

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