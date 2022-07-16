Зінченко близький до переходу в "Арсенал" за рекордну для українців суму: що відомо про можливий трансфер

Український футболіст Олександр Зінченко вже цього літа може змінити "Манчестер Сіті" на лондонський "Арсенал".
Лондонський "Арсенал" веде переговори з "Манчестер Сіті" про трансфер українця Олександра Зінченка.
Як стверджує відомий журналіст та інсайдер Фабріціо Романо, перемовини "канонірів" з нинішнім клубом 25-річного гравця просуваються успішно.
Зазначається, що "Арсенал" хоче якнайшвидше закрити угоду - на цьому наполягає головний тренер команди Мікель Артета. 40-річний іспанський фахівець уже працював із Зінченком, коли був помічником Хосепа Гвардіоли в "Ман Сіті".
Arsenal are now discussing personal terms with Oleksandr Zinchenko as negotiations with Manchester City are progressing well. #AFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2022
Arsenal want to be fast on this deal, Arteta is pushing. Work in progress. pic.twitter.com/AKGtqnuGdO
Як повідомляє Daily Mail, манчестерський клуб готовий продати Олександра за близько 35 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 41 мільйон євро).
Якщо перехід відбудеться, це буде рекордна для українських футболістів сума в історії. Наразі трансферний рекорд для українців складає 30,8 мільйона фунтів стерлінгів - за такі гроші Андрій Шевченко перейшов з "Мілана" до "Челсі" 2006 року.
Тепер Зінченку залишається узгодити особистий контракт із "гармашами". Повідомляється, що лондонці пропонують Олександру угоду до 2027 року.
- Зінченко перейшов до "Манчестер Сіті" 2016 року, але спершу був відданий в оренду до нідерландського ПСВ, а за "городян" дебютував у жовтні 2017 року.
- У складі "небесно-блакитних" українець загалом провів 127 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 12 асистів. Разом з "Ман Сіті" Олександр чотири рази виграв АПЛ і Кубок англійської ліги, а також по разу - Кубок Англії і Суперкубок Англії.
- Минулого сезону Зінченко провів за "Манчестер Сіті" 28 матчів в усіх турнірах, відзначився п'ятьма гольовими передачами.
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