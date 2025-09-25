Зінченко дебютував за "Ноттінгем Форест" у Лізі Європи: як завершився матч

Олександр Зінченко / © Associated Press

"Ноттінгем Форест" на виїзді зіграв унічию з "Бетісом" у матчі першого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Ла Картуха" у місті Севілья завершився з рахунком 2:2 .

На 15-й хвилині зустрічі рахунок відкрили господарі – відзначився Седрік Бакамбу.

Англійський клуб швидко відігрався, а потім і вийшов уперед – дубль оформив Ігор Жезус, забивши голи на 18-й і 23-й хвилинах.

Утім, наприкінці гри іспанська команда зуміла уникнути поразки. Нічию підопічним Мануеля Пеллегріні приніс точний удар Антоні на 85-й хвилині.

Український захисник Олександр Зінченко, якого "Ноттінгем Форест" орендував у лондонського "Арсенала" до кінця сезону, провів на полі весь поєдинок. Для 28-річного українця цей матч став третім за "лісників" у всіх турнірах і дебютним за новий клуб у єврокубках.

Огляд матчу "Бетіс" – "Ноттінгем Форест"

Матчі другого туру Ліги Європи обидві команди проведуть 2 жовтня: "Ноттінгем Форест" прийме данський "Мітьюлланд", а "Бетіс" на виїзді зустрінеться з болгарським "Лудогорцем".

Нагадаємо, в основному раунді Ліги Європи виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.