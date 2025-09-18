ТСН у соціальних мережах

Зінченко дебютував за новий клуб і драматично вилетів з Кубка англійської ліги

Команда українця програла "Свонсі", ведучи в рахунку 2:0.

Олександр Зінченко

Олександр Зінченко / © "Ноттінгем Форест"

Український футболіст Олександр Зінченко провів дебютний матч за свій новий клуб – "Ноттінгем Форест".

28-річний українець вийшов у стартовому складі на поєдинок 1/16 фіналу Кубка англійської ліги проти "Свонсі" та відіграв до фінального свистка.

Гості виграли перший тайм з рахунком 2:0 – дубль оформив Ігор Жезус.

Однак у другому тайму "лебеді" здійснили камбек. На 68-й хвилині відставання скоротив Кемерон Берджесс. А в компенсований час господарі поля забили ще двічі – на 90+3-й хвилині рахунок зрівняв Жан Віпотнік, а на 90+7-й дубль оформив Берджесс.

У підсумку "лісовики" програли з рахунком 2:3 і вибули з турніру, а валлійський клуб вийшов до 1/8 фіналу.

Огляд матчу "Свонсі" – "Ноттінгем Форест"

Зазначимо, що "Ноттінгем Форест" орендував Зінченка у лондонського "Арсенала" до кінця сезону-2025/26.

Раніге повідомлялося, що Зінченко не потрапив до заявки "Ноттінгем Форест" на основни етап Ліги Європи.

Наступний матч підопічні Ангелоса Постекоглу, який очолив клуб у вересні цього року, проведуть у суботу, 20 вересня, на виїзді проти "Бернлі" в АПЛ.

Після чотирьох турів "Ноттінгем Форест" посідає 15-те місце в елітному дивізіоні чемпіонату Англії, набравши 4 очки.

