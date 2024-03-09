Зінченко допоміг "Арсеналу" дотиснути "Брентфорд" з Ярмолюком і захопити лідерство в АПЛ (відео)

"Арсенал" українця Олександра Зінченка в матчі 28-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) на своєму полі обіграв "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка – 2:1 .

Підопічні Мікеля Артети вийшли вперед на 19-й хвилині зустрічі – Деклан Райс у центрі штрафного ударом головою замкнув подачу Бена Вайта з правого флангу.

Перед перервою "бджолам" вдалося відігратися. На 45+4-й хвилині голкіпер "канонірів" Аарон Ремсдейл під час вибивання від власних воріт грубо помилився і нападник гостей Йоан Вісса у підкаті переправив м'яч у сітку.

У другому таймі "гармаші" намагалися надолужити втрачене, але тривалий час не могли забити. На 79-й хвилині у складі "Арсенала" на полі з'явився Зінченко, який замінив польського захисника Якуба Ківьора. Тоді ж у "Брентфорда" на заміну вийшов Ярмолюк.

Наприкінці гри старання "Арсенала" таки переросли у забитий гол. На 86-й хвилині Кай Гаверц точно пробив головою під поперечину після навісу з правого флангу від Вайта.

Зазначимо, що для Зінченка це був перший матч після травми литкового м'яза. Через пошкодження він пропустив понад місяць.

Огляд матчу "Арсенал" – "Брентфорд"

Буде додано незабаром.

Перемога дозволила "канонірам" (64 очки) піднятися на перше місце в АПЛ. Підопічні Артети перебуватимуть на вершині таблиці щонайменше до очного матчу між "Ліверпулем" (63 бали) і "Манчестер Сіті" (62 пункти), який відбудеться 10 березня. "Брентфорд" (26 очок) посідає 15-ту позицію.

У вівторок, 12 березня, "Арсенал" прийме "Порту" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (перша гра завершилася мінімальною поразкою лондонців з рахунком 0:1). Команда Ярмолюка 16 березня на виїзді проведе поєдинок АПЛ з "Бернлі".

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