Зінченко допоміг "Арсеналу" розбити команду Забарного, "Евертон" з Миколенком сенсаційно зазнав фіаско (відео)

В рамках 7-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) "Арсенал" українця Олександра Зінченка в гостях розгромив "Борнмут" ще одного нашого співвітчизника Іллі Забарного ( 0:4 ), а "Евертон" українця Віталія Миколенка вдома програв "Лутону" ( 1:2 ).

"Каноніри" забили по два голи у ворота господарів у кожному з таймів. На 17-й хвилині рахунок у грі відкрив Букайо Сака, а під завісу першого тайму Мартін Едегор реалізував пенальті.

На старті другої половини поєдинку команда Мікеля Артети заробила ще один пенальті – цього разу з 11-метрової позначки відзначився Кай Гаверц. А остаточний рахунок матчу у компенсований до другого тайму час встановив Бен Вайт.

Зазначимо, що Зінченко та Забарний вийшли на поле з перших хвилин. Олександр відіграв 69 хвилин, після чого його замінив Такехіро Томіясу. А ось Ілля провів повний матч у складі "Борнмута".

"Арсенал" (17 очок) вийшов на друге місце в АПЛ. "Борнмут" (3 бали) опустився до зони вильоту й посідає 18-ту сходинку.

Огляд матчу

У паралельному матчі Миколенко провів повний поєдинок за "Евертон" – команда українця поступилася "Лутону". Новачок АПЛ шокував "ірисок" голами Тома Лок'єра та Карлтона Морріса на 24-й і 31-й хвилинах відповідно.

На це господарі зуміли відповісти лише одним м'ячем, який на 41-й хвилині забив Домінік Калвер-Льюїн.

"Евертон" (4 очки) посідає 16-ту позицію в чемпіонаті Англії. "Лутон" (4 пункти) завдяки першій у своїй історії перемозі в АПЛ піднявся із зони вильоту на 17-те місце.

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