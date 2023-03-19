Зінченко допоміг "Арсеналу" розчавити суперника та зміцнити лідерство в АПЛ (відео)

"Каноніри" відірвалися від "Манчестер Сіті" на вісім очок.

"Арсенал" у домашньому матчі 28-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) розгромив "Крістал Пелас" з рахунком 4:1 .

У першому таймі команда Мікеля Артети відзначилася двічі: на 28-й хвилині "гармашів" вивів уперед Габріел Мартінеллі, а перед перервою Букайо Сака закріпив успіх господарів.

У другій половині зустрічі "каноніри" розвинули свою перевагу. На 55-й хвилині Олександр Зінченко розігнав результативну атаку, яку точний ударом завершив Граніт Джака.

На 63-й хвилині гості відквитали один м'яч зусиллями Джеффрі Шлуппа. Проте останнє слово в цьому матчу було за "Арсеналом" – Сака оформив дубль на 74-й хвилині.

Зазначимо, що Зінченко вийшов у стартовому складі "канонірів" і провів на полі 65 хвилин.

Огляд матчу

"Арсенал" (69 очок) продовжує лідирувати в АПЛ. Підопічні Артети випереджають "Манчестер Сіті", який має гру в запасі, на 8 балів. "Крістал Пелас" (27 пунктів) посідає 12-те місце.

У наступному турі "гармаші" 1 квітня приймуть "Лідс". Того ж дня "орли" вдома зіграють проти "Лестера".

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