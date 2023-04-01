Зінченко допоміг "Арсеналу" розгромно перемогти та зберегти відрив від "Манчестер Сіті" (відео)

"Арсенал" українця Олександра Зінченка розбив "Лідс" у домашньому матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 4:1 .

Господарі вийшли вперед на 35-й хвилині – Габріел Жезус реалізував пенальті.

На початку другого тайму "гармаші" зміцнили свою перевагу – на 47-й хвилині Бен Вайт завершив гольову атаку, яку розпочав Зінченко.

А на 55-й хвилині "каноніри" довели справу до розгрому – дубль оформив Жезус.

На 76-й хвилині "Лідс" скоротив відставання зусиллями Расмуса Крістенсена, але команда Мікеля Артети на 84-й хвилині відповіла голом Граніта Джаки.

Зінченко вийшов у стартовому складі "Арсенала" та відіграв 85 хвилин, після чого його замінив Кіран Тірні.

Огляд матчу

Буде додано пізніше.

"Каноніри" (72 очки) продовжують лідирувати в АПЛ. Зінченко і Ко на 8 балів випереджають "Манчестер Сіті", який має гру в запасі. "Лідс" (26 пунктів) посідає 16-ту позицію.

У наступному турі "Арсенал" 9 квітня в гостях зіграє з "Ліверпулем". "Лідс" 4 квітня у перенесеному поєдинку 7-го туру прийме "Ноттінгем".

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