Зінченко допоміг "Арсеналу" впевненою перемогою розпочати новий сезон АПЛ (відео)

Олександр взяв участь у гольовій атаці "канонірів".
"Арсенал" українця Олександра Зінченка вдома здобув перемогу над "Вулвергемптоном" у матчі 1-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок у Лондоні завершився з рахунком 2:0.
Підопічні Мікеля Артети вийшли вперед на 25-й хвилині зустрічі. Участь у гольовій атаці взяв і Зінченко: український футболіст віддав передачу на правий фланг на Букайо Саку, а той виконав навіс, який ударом головою замкнув Кай Гаверц.
У другому таймі "каноніри" зміцнили свою перевагу в рахунку. На 74-й хвилині знову спрацювала зв'язка Гаверц – Сака. Цього разу вже німець асистував, а один з лідерів "Арсенал" та збірної Англії відзначився голом.
Зазначимо, що Зінченко вийшов у стартовому складі та відіграв 69 хвилин, після чого його замінив Юр'єн Тімбер.
Огляд матчу "Арсенал" – "Вулвергемптон"
Буде додано незабаром.
У другому турі АПЛ "гармаші" 24 серпня на виїзді зустрінуться з "Астон Віллою", а "Вулвергемптон" днем пізніше прийме "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика.
Читайте також:
Челсі – Манчестер Сіті: де дивитися і ставки букмекерів на центральний матч 1-го туру АПЛ
Вдалий дебют Слота: "Ліверпуль" за 5 хвилин здобув перемогу на старті АПЛ (відео)
Пізній гол новачка приніс "Манчестер Юнайтед" перемогу в матчі-відкритті сезону АПЛ (відео)