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Зінченко допоміг "Арсеналу" впевненою перемогою розпочати новий сезон АПЛ (відео)

Зінченко допоміг "Арсеналу" впевненою перемогою розпочати новий сезон АПЛ (відео)

Олександр Зінченко в матчі з "Вулвергемптоном" / Фото: Associated Press

Олександр взяв участь у гольовій атаці "канонірів".

"Арсенал" українця Олександра Зінченка вдома здобув перемогу над "Вулвергемптоном" у матчі 1-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок у Лондоні завершився з рахунком 2:0.

Підопічні Мікеля Артети вийшли вперед на 25-й хвилині зустрічі. Участь у гольовій атаці взяв і Зінченко: український футболіст віддав передачу на правий фланг на Букайо Саку, а той виконав навіс, який ударом головою замкнув Кай Гаверц.

У другому таймі "каноніри" зміцнили свою перевагу в рахунку. На 74-й хвилині знову спрацювала зв'язка Гаверц – Сака. Цього разу вже німець асистував, а один з лідерів "Арсенал" та збірної Англії відзначився голом.

Зазначимо, що Зінченко вийшов у стартовому складі та відіграв 69 хвилин, після чого його замінив Юр'єн Тімбер.

Огляд матчу "Арсенал" – "Вулвергемптон"

Буде додано незабаром.

У другому турі АПЛ "гармаші" 24 серпня на виїзді зустрінуться з "Астон Віллою", а "Вулвергемптон" днем пізніше прийме "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика.

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