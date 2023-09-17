Зінченко допоміг "Арсеналу" здолати "Евертон" з Миколенком у напруженому матчі АПЛ

"Арсенал" Олександра Зінченка переміг "Евертон" Віталія Миколенка у другому за день українському дербі в рамках 5-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на "Гудісон Парк" закінчився з рахунком 0:1 .

Протягом усього матчу лондонці більше володіли м'ячем. На 20-й хвилині Габріел Мартінеллі увірвався до карного майданчика "ірисок" і точно пробив у дальній кут, але рефері після підказки відеоасистента VAR скасував цей гол через офсайд.

Таким чином, на перерву команди пішли за нічийного рахунку. У другому таймі команда Мікеля Артети продовжила тиснути на ворота господарів і таки досягнула свого.

На 69-й хвилині Леандро Троссард із правого флангу штрафного у дотик послав м'яч під дальню стійку після передачі Букайо Сака. Одним з учасників гольової атаки був Зінченко.

Миколенко та Зінченко вийшли у стартових складах своїх команд. Віталій провів повний матч, а Олександр відіграв 80 хвилини, після чого його замінив Такехіро Томіясу.

Зазначимо, що обидва українці провели досить хороший поєдинок. Миколенко надійно працював в обороні, зокрема у другому таймі відчайдушно постелився у підкаті та заблокував потужний удар суперника, врятувавши мерсисайдський клуб від другого пропущеного м'яча.

Також український оборонець "Евертона" підключався до атак своєї команди, проте допомогти "ірискам" уникнути поразки йому не вдалося. Зінченко традиційно класно розігрував м'яч, не забуваючи й про захисні обов'язки, і став важливою частиною успіху "канонірів" у цьому поєдинку.

"Арсенал" (13 очок) піднявся на четверте місце в АПЛ. "Евертон" з одним балом йде у зоні вильоту на 18-й сходинці.

У наступному турі "гармаші" 24 вересня зіграють у дербі з "Тоттенгемом", а підопічні Шона Дайча днем раніше зустрінуться з "Брентфордом".

Нагадаємо, раніше в іншому українському дербі в АПЛ "Челсі" з Михайлом Мудриком не подужав "Борнмут" Іллі Забарного.

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