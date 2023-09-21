Зінченко допоміг "Арсеналу" знищити свій колишній клуб у Лізі чемпіонів

"Каноніри" відправили чотири "сухі" голи у ворота суперника з Нідерландів.

"Арсенал" українця Олександра Зінченка розгромив нідерландський ПСВ у домашньому матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок у Лондоні завершився з рахунком 4:0 .

Команда Мікеля Артети забезпечила собі необхідний результат ще в першій половині гри. У воротах гостей розписалися Букайо Сака, Леандро Троссард та Габріел Жезус.

У другому таймі "каноніри" добили суперника ще одним забитим м'ячем, автором якого на 70-й хвилині став Мартін Едегор.

Додамо, що для "Арсенала" це був перший матч у Лізі чемпіонів після 6-річної перерви.

Зінченко вийшов у стартовому складі та провів на полі 58 хвилин. Український футболіст взяв участь у двох гольових атаках.

Зазначимо, що в сезоні-2016/17 Олександр грав за ПСВ на правах оренди. За нідерландський клуб українець провів 17 матчів і відзначився 4 гольовими передачами.

В іншому матчі стартового туру групи B іспанська "Севілья" зіграла внічию проти французького "Ланса" (1:1).

У другому турі Ліги чемпіонів 3 жовтня "Арсенал" на виїзді зіграє проти "Ланса", а ПСВ прийматиме "Севілью".

Нагадаємо, до плейоф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

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