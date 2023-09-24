Зінченко допоміг створити гол: "Арсенал" і "Тоттенгем" розписали вогняну нічию в АПЛ

"Каноніри" та "шпори" не визначили переможця в дербі Північного Лондона.

"Арсенал" українця Олександра Зінченка зіграв унічию з "Тоттенгемом" у центральному матчі 6-го туру англійської Прем'єр-ліги. Поєдинок на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні завершився з рахунком 2:2 .

Першими в цій зустрічі забили "гармаші". На 26-й хвилині автоголом відзначився захисник "шпор" Крістіан Ромеро, коліном зрізавши м'яч у сітку власних воріт після удару Букайо Сака. Результативну атаку розпочав Зінченко – українець відібрав у суперника м'яч, протягнув його та віддав пас на Мартіна Едегора.

Перед перервою "Тоттенгем" зрівняв рахунок – Сон Хин Мін на лівому фланзі штрафного у дотик пробив під дальню стійку, замкнувши простріл Джеймса Меддісона.

На старті другого тайму команда Мікеля Артети вдруге в цьому матчі вийшла вперед. Ромеро зіграв рукою у карному майданчику "шпор", а Сака на 54-й хвилині реалізував пенальті.

Проте підопічні Ангелоса Постекоглу одразу ж відповіли. На 55-й хвилині півзахисник "Арсенала" Жоржинью грубо помилився на власній половині поля, дозволивши Меддісону пограбувати себе. Джеймс підключив до атаки Сона, а південнокореєць оформив дубль, направивши м'яч у дальній кут.

Наприкінці північнолондонського дербі "каноніри" намагалися вирвати перемогу, але "шпорам" вдалося втримати нічию.

Зазначимо, що Зінченко вийшов у стартовому складі "Арсенала" та провів на полі весь поєдинок.

Після цього матчу "Арсенал" з 14 очками опустився на п'яте місце в АПЛ. "Тоттенгем" також має у своєму активі 14 балів і посідає четверту сходинку.

У наступному турі чемпіонату Англії "каноніри" на виїзді зіграють проти "Борнмута" українського захисника Іллі Забарного, а "шпори" приймуть "Ліверпуль". Обидва поєдинки відбудуться 30 вересня.

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