Зінченко і Ко не зупинити: "Манчестер Сіті" побив свій рекорд 92-річної давності в АПЛ

Зінченко і Ко не зупинити: "Манчестер Сіті" побив свій рекорд 92-річної давності в АПЛ

Неймовірне досягнення "городян".

"Манчестер Сіті", за який виступає українець Олександр Зінченко, встановив новий рекорд за результативністю в англійській Прем'єр-лізі .

Так, у матчі 18-го туру АПЛ підопічні Хосепа Гвардіоли розбили на виїзді "Ньюкасл" із рахунком 4:0.

Як повідомляє аналітичний портал OptaJoe, "городяни" побили рекорд за кількістю забитих м'ячів в АПЛ протягом календарного року. Зазначається, що це стало можливим після третього взяття воріт у виконанні Ріяда Мареза, який, до речі, забив після передачі саме від Зінченка.

Таким чином, цей гол став для манчестерського колективу 105 в АПЛ у 2021 році. Попередній рекорд у 104 голи було встановлено в далекому 1929 році.

Команда Гвардіоли ще може поліпшити цей показник, адже до кінця нинішнього сезону їм ще доведеться провести два матчі АПЛ - проти "Лестера" та "Брентфорда";

"Манчестер Сіті" (44 бали) залишиться лідером після цього туру АПЛ. "Небесно-блакитні" на три бали відірвалися від "Ліверпуля".

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