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Зінченко і Седан стануть батьками: дружина футболіста показала округлий животик

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Зінченко і Седан стануть батьками: дружина футболіста показала округлий животик

instagram.com/v.lada_sedan

Пара чекає на першу дитину.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко і його дружина Влада Седан вперше стануть батьками.

Обраниця футболіста опублікувала в Instagram фото, на якому вона з'явилася з округлим животиком поруч з чоловіком.

© instagram.com/v.lada_sedan
instagram.com/v.lada_sedan

Кадр вже зібрав 35 тисяч лайків і безліч поздоровлень від шанувальників.

Цікаво, що до останнього пара не розповідала про новину. Влада ж свій округлий животик всіляко намагалася сховати під час візиту до Порту на фінал Ліги чемпіонів.

© instagram.com/v.lada_sedan
instagram.com/v.lada_sedan
© instagram.com/v.lada_sedan
instagram.com/v.lada_sedan

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, красуня-дружина Зінченка показала, як підтримувала чоловіка у фіналі Ліги чемпіонів.