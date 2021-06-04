Зінченко і Седан стануть батьками: дружина футболіста показала округлий животик

Пара чекає на першу дитину.
Півзахисник збірної України Олександр Зінченко і його дружина Влада Седан вперше стануть батьками.
Обраниця футболіста опублікувала в Instagram фото, на якому вона з'явилася з округлим животиком поруч з чоловіком.
Кадр вже зібрав 35 тисяч лайків і безліч поздоровлень від шанувальників.
Цікаво, що до останнього пара не розповідала про новину. Влада ж свій округлий животик всіляко намагалася сховати під час візиту до Порту на фінал Ліги чемпіонів.
- Зінченко і Седан таємно одружилися влітку 2020 року у Британії.
- Наприкінці серпня 2020-го пара зіграла весілля в Києві.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, красуня-дружина Зінченка показала, як підтримувала чоловіка у фіналі Ліги чемпіонів.