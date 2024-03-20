Зінченко на пресконференції перед матчем з боснійцями повторив жарт Коноплянки – кумедне відео

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко продемонстрував чудове почуття гумору на пресконференції напередодні півфінального матчу плейоф відбору до Євро-2024 проти національної команди Боснії та Герцеговини.

Після того, як один з журналістів поставив запитання боснійською мовою, 27-річний гравець лондонського "Арсенала" відповів, що він усе зрозумів і не потребує допомоги перекладача.

Потім Зінченко одразу ж сказав, що жартує й це було посилання до кумедної реакції колишнього вінгера збірної України Євгена Коноплянки, коли той нібито зрозумів запитання іноземного журналіста після матчу-відповіді плейоф відбору на Євро-2016 проти Словенії.

Українська асоціація футболу (УАФ) оперативно поєднала разом обидва моменти та опублікувала відповідне відео у Twitter.

Матч Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться у четвер, 21 березня, в місті Зениця на стадіоні "Біліно Поле". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Боснія і Герцеговина – Україна доступна на нашому сайті.

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Якщо збірна України переможе боснійців, то 26 березня в польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчінський Арена Вроцлав" зіграє вирішальний матч за вихід на чемпіонат Європи проти переможця пари Ізраїль – Ісландія.

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Нагадаємо, в разі виходу до фінального турніру Євро-2024 збірна України зіграє там у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

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