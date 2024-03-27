Зінченко намагався "відбити" українського фаната у польської поліції після гри з Ісландією (відео)

Олександр заступився за уболівальника, який вибіг на поле.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко став учасником цікавого епізоду після завершення фінального матчу плейоф відбору до Євро-2024 проти команди Ісландії.

Команда Сергія Реброва здобула вольову перемогу (2:1) та завоювала путівку до фінального турніру Євро-2024. Після фінального свистка деякі вболівальники на стадіоні у Вроцлаві почали вибігати на поле, не стримуючи радісних емоцій.

Одного з таких фанатів зловив польський правоохоронець і, згідно з правилами, почав виводити його за межі поля. Утім, це не сподобалося Зінченку, який вирішив заступитися за хлопця та "відбити" його у поліції.

Такі дії капітана "синьо-жовтих" оцінили уболівальники на трибунах, почавши скандувати на його честь.

У фінальному турнірі Євро-2024 збірна України зіграє у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

Раніше повідомлялося, що півзахисник збірної України Віктор Циганков присвятив перемогу над Ісландією та вихід на чемпіонат Європи воїнам ЗСУ.

Також перемогу над ісландцями та завоювання путівки на континентальну першість прокоментував головний тренер збірної України Сергій Ребров.

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