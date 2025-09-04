- Дата публікації
Зінченко не потрапив до заявки свого нового клубу на єврокубки
Олександр не зіграє за "Ноттінгем" в основному етапі Ліги Європи.
Український футболіст Олександр Зінченко, який з лондонського "Арсенала" перейшов в оренду до "Ноттінгема", залишився поза заявкою свого нового клубу на єврокубки.
28-річний українець не увійшов до списку гравців "Ноттінгема" для участі в матчах основного раунду Ліги Європи, опублікованому на офіційному сайті турніру.
Зазначимо, що це заявка на основний етап Ліги Європи. У разі виходу до плейоф клуб може дозаявити ще трьох гравців.
"Ноттінгем" в основній стадії Ліги Європи проведе вісім матчів – по чотири вдома та на виїзді. У першому турі підопічні Нуну Ешпіріту Санту 24 вересня у гостях зіграють проти іспанського "Бетіса", який є чинним фіналістом Ліги конференцій.
Нагадаємо, орендна угода Зінченка розрахована до кінця сезону-2025/26. Пункт про обов'язковий викуп футболіста відсутній.
Минулого сезону Олександр провів 23 матчі за "канонірів" у всіх турнірах, відзначившись одним забитим м'ячем та однією гольовою передачею.
Контракт Зінченка з "Арсеналом" буде чинним до літа 2026 року.
