Зінченко не потрапив до заявки свого нового клубу на єврокубки

Олександр Зінченко / "Ноттінгем"

Український футболіст Олександр Зінченко, який з лондонського "Арсенала" перейшов в оренду до "Ноттінгема", залишився поза заявкою свого нового клубу на єврокубки.

28-річний українець не увійшов до списку гравців "Ноттінгема" для участі в матчах основного раунду Ліги Європи, опублікованому на офіційному сайті турніру.

Зазначимо, що це заявка на основний етап Ліги Європи. У разі виходу до плейоф клуб може дозаявити ще трьох гравців.

"Ноттінгем" в основній стадії Ліги Європи проведе вісім матчів – по чотири вдома та на виїзді. У першому турі підопічні Нуну Ешпіріту Санту 24 вересня у гостях зіграють проти іспанського "Бетіса", який є чинним фіналістом Ліги конференцій.

Нагадаємо, орендна угода Зінченка розрахована до кінця сезону-2025/26. Пункт про обов'язковий викуп футболіста відсутній.

Минулого сезону Олександр провів 23 матчі за "канонірів" у всіх турнірах, відзначившись одним забитим м'ячем та однією гольовою передачею.

Контракт Зінченка з "Арсеналом" буде чинним до літа 2026 року.

Раніше повідомлялося, що український форвард перейшов з клубу АПЛ до чемпіонату Польщі.