Зінченко офіційно змінив клуб – що відомо про трансфер

Олександр Зінченко / x.com/AFCAjax

Український футболіст Олександр Зінченко перейшов з лондонського "Арсенала" до амстердамського "Аякса".

Про підписання 29-річного українця нідерландський клуб повідомив на офіційному сайті.

Повноцінний трансфер Зінченка коштував амстердамцям 1,5 мільйона євро.

Контракт Олександра з "Аяксом" розрахований до 30 червня 2026 року. За новий клуб він виступатиме під 47-м номером.

Першу частину поточного сезону Зінченко провів в оренді за англійський "Ноттінгем", де провів 10 матчів у всіх турнірах без результативних дій.

Зазначимо, що Зінченко вже має досвід гри у чемпіонаті Нідерландів. У сезоні-2016/17 він виступав за ПСВ на правах оренди з "Манчестер Сіті", провів 17 матчів і віддав 4 результативні передачі.

Влітку 2022 року "Арсенал" придбав Зінченка у "Манчестер Сіті" за 35 мільйонів євро.

Наразі "Аякс" посідає четверте місце у чемпоінаті Нідерландів, на 18 очок відстаючи від ПСВ, який лідирує.

