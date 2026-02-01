ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
1008
Час на прочитання
1 хв

Зінченко офіційно змінив клуб – що відомо про трансфер

Українець став гравцем "Аякса".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександр Зінченко

Олександр Зінченко / x.com/AFCAjax

Український футболіст Олександр Зінченко перейшов з лондонського "Арсенала" до амстердамського "Аякса".

Про підписання 29-річного українця нідерландський клуб повідомив на офіційному сайті.

Повноцінний трансфер Зінченка коштував амстердамцям 1,5 мільйона євро.

Контракт Олександра з "Аяксом" розрахований до 30 червня 2026 року. За новий клуб він виступатиме під 47-м номером.

Першу частину поточного сезону Зінченко провів в оренді за англійський "Ноттінгем", де провів 10 матчів у всіх турнірах без результативних дій.

Зазначимо, що Зінченко вже має досвід гри у чемпіонаті Нідерландів. У сезоні-2016/17 він виступав за ПСВ на правах оренди з "Манчестер Сіті", провів 17 матчів і віддав 4 результативні передачі.

Влітку 2022 року "Арсенал" придбав Зінченка у "Манчестер Сіті" за 35 мільйонів євро.

Наразі "Аякс" посідає четверте місце у чемпоінаті Нідерландів, на 18 очок відстаючи від ПСВ, який лідирує.

Раніше повідомлялося, що український воротар Анатолій Трубін забив гол "Реалу" на останніх секундах та вивів "Бенфіку" до плейоф Ліги чемпіонів.

Дата публікації
Кількість переглядів
1008
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie