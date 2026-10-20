Зінченко отримав пропозицію від колишнього клубу: є важливий нюанс

Олександр Зінченко / © УАФ

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Амстердамський "Аякс" запропонував українському футболісту Олександру Зінченку, який наразі перебуває без клубу, тренуватися разом із командою.

Про це повідомляє видання De Telegraaf.

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29-річний українець ще в лютому дістав серйозну травму коліна під час матчу за "Аякс" проти "Фортуни" у чемпіонаті Нідерландів.

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Після цього Зінченко переніс операцію й розпочав тривалий період реабілітації.

Нідерландський клуб не став подовжувати контракт з українцем. Відтак улітку Олександр залишив "Аякс" і став вільним агентом.

Зараз Зінченко перебуває на завершальній стадії реабілітації після травми та незабаром зможе повернутися до групових тренувань.

Очікується, що вже сьогодні, 20 жовтня, Олександр прибуде на тренувальну базу "Аякса" і візьметься до роботи, щоб набрати оптимальну форму після травми. Водночас про підписання контракту поки що не йдеться.

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Нагадаємо, Зінченко став гравцем "Аякса" на початку лютого 2026 року, підписавши контракт до завершення сезону-2025/26. За трансфер українця амстердамський клуб заплатив лондонському "Арсеналу" 1,5 мільйона євро.

За амстердамський клуб українець провів лише два матчі та вибув на тривалий термін через пошкодження.

Раніше повідомлялося, що футболіст збірної України оформив переможний дубль у Саудівській Аравії.

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