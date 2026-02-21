Зінченко переніс операцію після важкої травми коліна — фото з лікарні

Олександр Зінченко / © Associated Press

Український футболіст "Аякса" Олександр Зінченко переніс операцію після важкої травми коліна.

Про це 29-річний українець повідомив на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото з лікарняної палати.

"Попереду важкі часи. Поїхали", — підписав фото Зінченко.

Олександр Зінченко / instagram.com/zinchenko

Раніше "Аякс" повідомив, що після хірургічного втручання на Олександра чекає тривалий період реабілітації. Він більше не зіграє цього сезону.

Таким чином, Зінченко не допоможе збірній України у матчах плейоф відбору до чемпіонату світу-2026. Вже 26 березня команда Сергія Реброва у півфіналі зіграє проти Швеції, а в разі успіху 31 березня побореться за путівку на Мундіаль з переможцем пари Польща — Албанія.

Нагадаємо, Зінченко травмувався під час матчу 23-го туру чемпіонату Нідерландів проти "Фортуни", вперше вийшовши у стартовому складі "Аякса". Українця замінили вже на 6-й хвилині через пошкодження коліна.

Олександр став повноцінним гравцем "Аяксам на початку лютого 2026 року, підписавши контракт до завершення поточного сезону. За трансфер українця амстердамський клуб заплатив лондонському "Арсеналу" 1,5 мільйона євро.

8 лютого Зінченко дебютував за "Аякс", вийшовши на заміну в матчі чемпіонату Нідерландів проти АЗ.

Наразі "Аякс" (42 очки) посідає четверте місце у турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів.

Першу частину нинішнього сезону Зінченко провів в оренді за англійський "Ноттінгем", зігравши 10 матчів у всіх турнірах без результативних дій.

Зазначимо, що Олександр вже має досвід гри у чемпіонаті Нідерландів. У сезоні-2016/17 він виступав за ПСВ на правах оренди з "Манчестер Сіті", провів 17 матчів і віддав 4 асисти.